Ministro de Relações Exteriores chega a Capital nesta quinta-feira

Divulgação/ Chico Ribeiro VIII Reunião do Grupo de Trabalho do Corredor Rodoviário Bioceânico,

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chega à Capital nesta quinta-feira(22) para participar do encerramento da VIII Reunião do Grupo de Trabalho do Corredor Rodoviário Bioceânico, que começa no dia anterior (21), no Hotel De Ville Prime. O ministro Ernesto chegará a Campo Grande na manhã do dia 22 e participará da mesa de encerramento do evento, que está programada para as 11h50. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), participa do evento, e estão sendo esperadas autoridades do Chile, Paraguai e Argentina.

A VIII Reunião do GT do Corredor Rodoviário Bioceânico começa às 9h do dia 21 (quarta-feira), no Hotel De Ville, a partir das 8h30, a abertura oficial está marcada para 9h30 com as presenças do governador Reinaldo Azambuja, do coordenador Nacional do GT pelo Brasil, ministro João Carlos Parkinson de Castro, do coordenador do GT pela Argentina, Patrício Perciavalle; do coordenador do GT pelo Chile, embaixador Roberto Ruiz Piraces e da coordenadora do GT pelo Paraguai, embaixadora Glória Irma Amarilla.

Às 11h haverá uma apresentação pelo chefe da Unidade de Infraestrutura da Comissão Econômica para a América Latina da Organização das Nações Unidas ONU, Ricardo Sanchez. Na parte da tarde o grupo de divide em cinco mesas de trabalho com os seguintes temas: Infraestrutura, Transporte e Logística; Produção e Comércio; Simplificação dos Procedimentos Aduaneiros; Rede de Universidades; e Turismo.

Esta última mesa terá outra reunião no segundo dia do evento para tratar da promoção de voos regionais a partir do aeroporto internacional de Campo Grande. O secretário Jaime Verruck apresentará, às 8h, o Programa Estadual de Incentivo à Aviação Regional Decola MS, que reduz a alíquota do imposto sobre o combustível para aviação àquelas empresas que operarem novos ou ampliarem voos no Estado.

Haverá ainda pela manhã outros dois painéis: com o superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas da Infraero, Francisco Xavier da Silva Nunes, com o tema “A carga aérea como vetor do desenvolvimento regional”, e com o superintendente da Infraero em Mato Grosso do Sul, Richard Aldrin Fernandes Custódio, que apresentará o “Estado atual do aeroporto de Campo Grande e seu potencial: estímulos para a aviação regional”. Segue debate sobre as possibilidades de melhorias da conectividade aérea no Corredor Bioceânico e no fim da manhã, acontece a apresentação dos resultados das mesas de trabalho, leitura da ata final e encerramento da reunião com o ministro das Relações Exteriores do Brasil.