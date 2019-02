Marçal Filho cobra obrigações de contrato da CCR MSVIA

Divulgação/ALMS A CCR MSVia assumiu a BR-163 em 2014 e recebeu o direito de explorar pedágios na pista em troca de investimentos na duplicação, que ainda não foi concluída.

Deputado Marçal Filho (PSDB) alega que a empresa CCR MSVIA não está cumprindo com os termos do contrato efetuado entre a mesma e o governo do Estado para a execução de melhorias na BR-163. Segundo o parlamentar, “Todo negócio tem risco. No início era um excelente negócio e agora não é mais?”, questiona Marçal Filho.

Ainda segundo o parlamentar “A empresa teve lucros e agora que os valores arrecadados não estão satisfatórios,não podem simplesmente abandonar a obrigatoriedade de realizar manutenções e conceder qualidade aos usuários da rodovia. Eles deveriam ter feito um caixa reserva, porque, no começo, o negócio era bom”, afirma.

De acordo com Marçal Filho, “Os pedágios que foram cobrados pela concessionária eram altos e as taxas aumentaram por várias vezes, mesmo sem eles terem terminado as obras”, conclui.