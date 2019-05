Justiça bloqueia R$ 15,6 milhões de Nelsinho Trad e mais 12 por fraude em tapa-buracos

Deurico/Capital News Ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB) foi eleito senador nas eleições de 2018

O juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, determinou o bloqueio de R$ 15,697 milhões do Senador e ex-prefeito da Capital Nelsinho Trad, de três empresas e de 12 réus.

A ação de improbidade administrativa por suposta fraude em licitações e desvio na Operação Tapa-Buracos já contabiliza o 8º bloqueio determinado em primeira instância nas contas e bens do ex-prefeito e do ex-secretários municipais de Obras, João Antônio De Marco, Semy Ferraz e Valtemir Alves de Brito. Desta vez, os supostos desvios ocorreram nos dois contratos firmados com a Anfer Construções, de Antônio Fernando de Araújo Garcia, dono da Solurb, concessionária do lixo na Capital.