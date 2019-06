Joaquim Levy pede demissão do BNDES

Marcello Camargo/Agência Brasil Diretor de Mercado de Capitais do BNDES, Marcos Barbosa Pinto, renunciou ao cargo no último sábado.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Joaquim Levy pediu demissão do cargo, seu substituto será indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e deve ser da iniciativa privada, informaram integrantes da equipe econômica.

No sábado (15), o presidente Jair Bolsonaro disse que ele estava com a "cabeça a prêmio", e que se Levy não demitisse o diretor de Mercado de Capitais do BNDES, Marcos Barbosa Pinto, ele, Bolsonaro, demitiria Levy. No mesmo dia, Marcos Pinto renunciou ao cargo.

O novo presidente do BNDES terá de focar os trabalhos nas seguintes áreas:

Programas de saneamento;

Infraestrutura;

Privatizações;

Reestruturação de estados e municípios.

Além destes, o substituto de Joaquim Levy, também deverá ter como objetivos devolver à União parte dos recursos emprestados ao BNDES, além de buscar investimentos no exterior.