Jamilson é expulso do PDT através de documento assinado pela diretoria executiva do partido

Nesta segunda-feira (27), o deputado estadual Jamilson Namme recebeu em seu escritório um documento do Partido Democrático Trabalhista (PDT) assinado pela diretoria, onde está determinada a sua retirada da sigla.

Procurado para esclarecimentos, sua assessoria informou ao Capital News que, o parlamentar nunca solicitou a saída do partido, e não havia manifestado interesse em sair do PDT. Conforme assessoria, Jamilson Namme tem realizado viagens pelo Estado buscando fortalecer a sigla e durante as sessões na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o mesmo tem enaltecido as ações que vem sendo realizadas e defendido os interesses do PDT.

Ainda conforme a assessoria do parlamentar, o deputado acredita que, o que fomentou a sua expulsão, foi o fato de que em algumas entrevistas concedidas nos últimos tempos, tenha manifestado o interesse em concorrer à Prefeitura de Campo Grande e também à deputado federal, uma vez que Namme deixou claro que não irá tentar a reeleição para deputado estadual.