Herculano Borges reforça convite para o lançamento de campanha contra abuso sexual de crianças

Luciana Nassar/ALMS Evento acontece nesta sexta-feira (10), às 9h, na Governadoria.

Deputado Herculano Borges subiu na tribuna nesta quinta-feira (09), para convidar a todos a participarem do evento de lançamento da campanha Maio Laranja – Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, marcado para as 9h, desta sexta-feira (10), na Governadoria.

A data foi instituída pela Lei Estadual 5.118, de autoria do deputado Herculano Borges (SD).

De acordo com o parlamentar, “A campanha leva ações e diálogo às escolas, para que as crianças saibam diferenciar o carinho, toque ou abuso. Que ela não deve ficar com medo ou vergonha em denunciar. Nosso estado está no topo do ranking em registros dos abusos. Eu fico espantado”, declarou.

Ainda conforme o deputado, 58% dos suspeitos são os próprios pais e mães. As meninas são as maiores vítimas (44%). A faixa etária entre 4 e 11 anos é a mais afetada (42%), entre 12 e 17 anos (30%). “E infelizmente cometem esses crimes até com bebês, 18% das vítimas têm entre 0 e 3 anos. 70% dos casos acontecem em ambiente familiar”, aponta.

Para o deputado Marçal Filho, “Dentro da própria casa acontece e isso é impressionante. Muitos avós são abusadores. A criança fica no conflito de denunciar”, conclui.