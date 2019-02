Governador Reinaldo Azambuja assina nomeação de comissionados do Estado

Deurico/Capital News

O governador Reinaldo Azambuja assinou decretos de nomeação de servidores comissionados em diversas secretarias do Governo do Estado. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18).

A nomeação com maior DCA foi a de Hélio Mandetta Sobrinho, que já ocupou cargo na gestão Azambuja e agora volta nomeado na Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).

Na mesma publicação, o governador transformou, sem aumento de despesas, ‘seis cargos em comissão de Direção Gerencial e Assessoramento, símbolo DCA-7, e dois cargos em comissão de Gestão Operacional e Assistência, símbolo DCA-13, da Administração Direta do Poder Executivo, previstos no anexo IV da Lei n. 5.305, de 21 de dezembro de 2018, em um cargo em comissão de Assessoramento Superior, símbolo DCA-1, um cargo em comissão de Direção Especial e Assessoramento, símbolo DCA-5, e um cargo em comissão de Direção Intermediária e Assessoramento, símbolo DCA-9’.