Em reunião na Sudeco, deputado Neno Razuk solicita usina de asfalto quente para Dourados

Divulgação/Assessoria A reunião teve participação do deputado Coronel Davi e apoio do deputado Federal Beto Pereira e o Senador Nelsinho Trad.

Durante reunião com o superintendente da Sudeco Marcos Derzi (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste), o deputado estadual Neno Razuk formalizou o pedido de viabilização de recursos com vistas à implantação da usina de asfalto quente no município de Dourados.

Além dele, esteve presente o deputado estadual Cel. Davi. A iniciativa tem o apoio do deputado Federal Beto Pereira e do senador Nelsinho Trad.

De acordo com o deputado Neno Razuk, “Estamos prestes a obter uma grande conquista para o município, pois com a usina é possível baratear os custo das operações e realiza-las com mais agilidade”, aponta.

O parlamentar entregou requerimento ao titular da Sudeco incluindo o pedido de recursos para viabilizar a usina de asfalto móvel a quente e obtenção de outros equipamentos também importantes para o desempenho da atividade.

Segundo a prefeita de Dourados, Délia Razuk, “a usina dá autonomia e independência para o município realizar o trabalho. Ela ressaltou que a instalação da usina vai contribuir para reduzir custos e agradeceu o empenho dos parlamentares na busca pela viabilização dos equipamentos”, conclui.