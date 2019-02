Em nota, Governo promete colaborar com investigações sobre superfaturamento em compras da Casa Civil

Divulgação/MPMS Operação investiga superfaturamento na compra de cartilhas pela Secretaria da Casa Civil

O Governo de Mato Grosso do Sul afirmou, em nota, que designou a Controladoria Geral do Estado (CGE) para acompanhar as investigações da “Operação Aprendiz”, desencadeada na manhã desta quinta-feira (14), e que mantém sua posição de colaborar com as fiscalizações sobre quaisquer atos da administração pública.

A operação, realizada pelo Ministério Público Estadual (MPE), com apoio da Polícia Federal e Controladoria-Geral da União (CGU), investiga a aquisição superfaturada de cartilhas pela Secretaria de Estado da Casa Civil, que causou prejuízo de R$ 1.600.577 aos cofres públicos, entre os meses de junho de 2015 e agosto de 2016.

No total, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em gráficas, agências de publicidade e residências de Campo Grande. Equipes da polícia federal passaram horas realizando buscas em prédios comerciais e também no prédio da governadoria nesta manhã.

Segundo o Ministério Público, a operação deflagrada hoje é um desdobramento da Operação Toque de Midas II, realizada pela PF e CGU em maio de 2017. Na época, foram apreendidos documentos que revelam burla e exigência de licitação, além de superfaturamento e sobrepreço na aquisição de material educativo pelo Governo do Estado.