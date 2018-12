Eleitos pelo PSL no MS fazem preparação parlamentar em Brasília

Facebook/Reprodução Os deputados Capitão Contar, Tio Truttis e a senadora Soraya Thronicke, reunidos com o ministro da Economia, Paulo Guedes

Os deputados eleitos pelo PSL no MS, Tio Truttis e Capitão Contar, juntos com a senadora Soraya Thronicke, estão em Brasília nesta semana, dando continuidade a uma preparação para parlamentares que deverão tomar posse em 2019. Durante a preparação, os políticos participam de palestras, oficinas e reuniões de alinhamento com a cúpula do futuro Governo Federal.

Dentre as atividades previstas na preparação, parlamentares do PSL de todo o país puderam participar de reuniões com os ministros de transição, além de um Simpósio anticorrupção com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro.

O deputado estadual Capitão Contar disse que o evento serve para aproximar e alinhar o estado com o Governo Bolsonaro. “A função do parlamentar é estar alinhado com as diretrizes do Governo Federal, e nós estamos aqui como convidados e voluntários, porque fazemos questão de participar dessa preparação. Quero estar alinhado com Bolsonaro e com o Congresso, deixando sempre uma ponte aberta para buscar recursos para o MS”, disse o parlamentar.

De acordo com a agenda do PSL, os parlamentares terão um encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira (12).