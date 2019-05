Diretores do Sinpol cobram apoio dos deputados federais contra a Reforma da Previdência

Divulgação/SinpolMS Atendendo aos pedidos da categoria após reunião, diretoria esteve no aeroporto de Campo Grande abordando parlamentares.

Após a mobilização da categoria, realizada pela União dos Policiais do Brasil (UPB), a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS) esteve no aeroporto internacional de Campo Grande, abordando os parlamentares cobrando apoio dos mesmos contra a Reforma da Previdência. Durante o encontro, eles explicaram aos deputados federais como o atual projeto prejudica a categoria.

A diretoria encontrou-se com os deputados federais, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Vander Loubet.

No próximo dia 21 de maio um grande protesto contra a reforma da previdência está previsto para acontecer em Brasília-DF sob a organização da Cobrapol e da UPB. Os filiados que desejarem participar do protesto, devem se inscrever na recepção do sindicato pelo telefone (67) 3042-6991/ 3042-6992, até o dia 10 de maio, informando nome completo e telefone. A caravana sairá de Campo Grande no dia 20 de maio.