Deputado federal Beto Pereira é eleito secretário-geral do PSDB nacional

Divulgação/Assessoria Beto já foi presidente do PSDB MS

Nesta sexta-feira (31), o deputado federal Beto Pereira foi eleito secretário-geral da Executiva Nacional do PSDB, durante a 15ª Convenção Nacional do partido, realizada em Brasília. O tucano, que está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados, já foi presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul e atualmente preside o Instituto Teotônio Vilela de MS, estará à frente da secretaria geral nos próximos dois anos.

Para o deputado federal e secretário-geral da Executiva Nacional do PSDB, Beto Pereira, “O PSDB é um partido que está buscando firmar seu espaço como uma agremiação independente, mas que está atento a todas as pautas nacionais que trazem benefícios ao Brasil e aos brasileiros. Para mim, é uma honra poder fazer parte da executiva nacional e contribuir com a construção desse grande projeto político”,destaca.

Durante a Convenção Nacional também ficou confirmado o nome do ex-deputado federal pelo Pernambuco, Bruno Araújo, como o novo presidente da sigla. Bruno foi deputado federal por três mandatos e ministro das Cidades. Nas eleições 2018, concorreu ao Senado.

Com relação a convenção partidária, Beto Pereira enfatizou que, “Aqui estão reunidas pessoas de todos os cantos do país. Gente que veio motivada, que ainda não perdeu, felizmente, a esperança em um Brasil melhor. A nova Executiva Nacional terá a responsabilidade de construir o novo PSDB”, concluiu Beto.

O PSDB está organizado em todos os estados do Brasil. Ao todo, o partido tem oito senadores, 30 deputados federais e três governadores. Está a cargo da Secretaria Geral a responsabilidade sobre as atividades administrativas e dos órgãos de cooperação do partido, assegurando o cumprimento das decisões da Comissão Executiva Nacional. Também cabe ao secretário-geral coordenar as atividades dos Diretórios Estaduais e organizar as Convenções partidárias e as reuniões do Diretório Nacional e do Conselho Político.