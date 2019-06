Deputado Beto Pereira participa de reunião do PSDB sobre Reforma da Previdência

Divulgação Partido é favorável a aprovação

A Executiva Nacional do Partido realizou reunião sobre o posicionamento da sigla para a votação da Reforma da Previdência, onde o deputado Beto Pereira, novo secretário-geral do PSDB, esteve presente. Os tucanos são a favor da Reforma e em seguir o relatório que será apresentado pelo deputado Samuel Moreira na Comissão Especial da Câmara que analisa a PEC 006/2019.

Além do parlamentar, participaram do encontro também, os membros da Executiva, a bancada de deputados federais e senadores, e os governadores Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Até encontrarem um consenso, os participantes debateram todos os pontos da Reforma e entenderam que o melhor para o país é que essa matéria seja aprovada.

De acordo com o deputado federal Beto Pereira, que também é membro titular da Comissão Especial da Reforma da Previdência, “O nosso partido não podia ter divergências entre seus parlamentares diante de um assunto tão importante. Agimos com muita responsabilidade e coerência. Analisamos dados e chegamos ao entendimento de apoiar a Reforma da Previdência. O Brasil precisa desse ajuste para sanar suas contas e poder fazer novos investimentos”, aponta.

O relatório do deputado Samuel Moreira deve ser apresentado ainda esta semana. Se aprovado pelos membros da Comissão, será encaminhado para votação em plenário. Ainda segundo o parlamentar, “A orientação do PSDB é que os parlamentares do partido votem com o relatório. E todos serão cobrados quanto a isso”, conclui.