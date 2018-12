Daniel Benzi é eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara de Ladário

Durante a sessão desta quinta-feira (13), a nova Mesa Diretora da Câmara de Ladário foi eleita para o biênio 2019/2020. Por recomendação do Ministério Público Estadual, a eleição do dia 20 de novembro foi anulada.

De acordo com o Diário Corumbaense, Após a prisão de quatro dos cinco eleitos em operação do Gaeco no último dia 26 de novembro, as investigações do MPE apontaram indícios de "negociata" entre os parlamentares. A Mesa Diretora que havia sido eleita tinha Eurípedes Zaurízio de Jesus (presidente), Vagner Gonçalves (vice-presidente), André Franco Cáffaro (segundo vice), Paulo Rogério Feliciano Barbosa (primeiro secretário) e Agnaldo Santos Silva Junior (segundo secretário). Eurípedes, Paulo Rogério e Agnaldo Junior recorreram à Justiça para manter a votação, mas a liminar foi negada.

Com a nova eleição, Daniel Benzi (PMDB) foi eleito presidente; Gesiel Paiva (PEN) é o vice-presidente; 2º vice-presidente, Ludimir Ferreira (PSB); o primeiro secretário é Jonil Barcelos (PMN)e Antônio João Conde (PSDB) é o segundo secretário. A nova Mesa vai ser empossada no dia 1º de janeiro de 2019.

Comissão Processante

A Câmara Ladarense alterou o regimento interno, para que suplentes possam participar de Comissão Processante e aumentaram de uma para duas as sessões ordinárias, que agora acontecem às segundas e quintas, às 19h.

Na próxima segunda-feira (17) vai ser colocada na pauta de votação a instalação da Comissão Processante de cassação dos mandatos do prefeito afastado Carlos Ruso (PSDB) e dos sete parlamentares presos na operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que investiga pagamentos feitos por Ruso aos vereadores em troca de apoio político, conhecido como mensalinho. Outras irregularidades também são investigadas pelo Gaeco e Ministério Público Estadual, que concentraram as investigações em Campo Grande.

O atual presidente da Câmara, Fábio Peixoto (PTB), explicou ao Diário Corumbaense que se a CP for aprovada, as sessões ordinárias vão até o dia 22 de dezembro. Após essa data, passam a ser extraordinárias devido ao recesso parlamentar. O prazo é de 90 dias para a conclusão do processo.

**Com informações do Diário Corumbaense**