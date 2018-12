Coronel David recusa convite de Azambuja para assumir a Sejusp

Divulgação/Assembleia Deputado confirma intenção na 1ª secretaria da ALMS

Com a incógnita ainda sobre os nomes para as secretarias no segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja, Coronel David afirma que recusou o convite para assumir a pasta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com o deputado Coronel David, “Conversei com Reinaldo. Sou filho de policial, cheguei ao mais alto posto da carreira, tenho esse sonho de cristalizar a carreira, mas com a alta votação que eu tive tenho compromisso com a população e com os eleitores que confiaram em mim”, enfatizou David, durante evento na Sanesul.