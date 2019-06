Continua parceria do Governo com Defensoria Pública

Edemir Rodrigues Reinaldo Azambuja também enalteceu o legado deixado por Luciano Montalli

Durante a posse do Defensor-Público Geral, Fábio Rogério Rombi da Silva o governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou ainda que deseja manter e ampliar as parcerias do governo com a Defensoria Pública como o trabalho conjunto com a Agência Estadual de Habitação (Agehab) por meio do programa “Morar Legal – Regularização”, permitindo que centenas de famílias regularizem a titularidade dos seus imóveis.

Reinaldo também relatou que a responsabilidade na condução da entidade deve servir de exemplo para o país promover as reformas estruturantes que precisa. “As reformas agora são necessárias em âmbito nacional para podermos vislumbrar o horizonte de oportunidades, que nos aguarda. O país, mais uma vez, clama por responsabilidade para que possamos vencer a insensatez de alguns grupos e a incompreensão de uma parcela da sociedade. É a mesma responsabilidade com que, tenho convicção, o novo Defensor-Público Geral, Fábio Rogério Rombi da Silva, irá comandar essa instituição”, afirmou.

Conforme a assessoria o novo Defensor-Público Geral, Fábio Rogério Rombi da Silva, agradeceu a escolha dele feita pelo governador Reinaldo Azambuja para comandar a instituição no biênio 2019-2021 e rememorou toda a sua trajetória. Ele ficou em primeiro lugar na lista tríplice, com 132 votos. “Com o Estado, a Defensoria é capaz de fazer grandes parcerias”, declarou.

Fábio Rogério Rombi da Silva faz parte dos quadros da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul há 20 anos. Foi presidente da Associação dos Defensores Públicos, coordenador do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas e Primeiro Subdefensor Público-Geral.

A cerimônia de posse contou também com as presenças do presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Paschoal Carmello Leandro; presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa; presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche; procurador-geral de Justiça, Paulo César dos Passos; secretário de Estado de Governo e Gestão Estatégica, Eduardo Riedel; diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; procuradora geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim e o deputado estadual Professor Rinaldo, entre outros.