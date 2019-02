Composição de comissões permanentes é publicada no Diário Oficial

ALMS/Divulgação Cada comissão é formada por cinco deputados titulares

Os nomes dos integrantes das 16 comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) foram oficializados no Diário do Legislativo publicado na quinta-feira (15). Cada comissão é formada por cinco deputados titulares, assegurada a todas as bancadas partidárias e blocos parlamentares a representação proporcional nos grupos, de acordo o Regimento Interno da Casa de Leis. Confira as composições:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Lidio Lopes (PATRI) - presidente;

Barbosinha (DEM) - vice-presidente;

João Henrique (PR);

Gerson Claro (PP); e

Marçal Filho (PSDB).

Comissão de Finanças e Orçamento

João Henrique (PR) - presidente;

Marcio Fernandes (MDB) - vice-presidente;

Lucas de Lima (SD);

Eduardo Rocha (MDB); e

Felipe Orro (PSDB).

Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira

Marcio Fernandes (MDB) - presidente;

Capitão Contar (PSL) - vice-presidente;

Evander Vendramini (PP);

Renato Câmara (MDB); e

Onevan de Matos (PSDB).

Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Pedro Kemp (PT) - presidente;

Professor Rinaldo (PSDB) - vice-presidente;

Coronel David (PSL);

Barbosinha (DEM); e

Gerson Claro (PP).

Comissão de Saúde

Antonio Vaz (PRB) – presidente;

Felipe Orro (PSDB) – vice-presidente;

Lucas de Lima (SD);

Pedro Kemp (PT); e

Renato Câmara (MDB).

Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos

Antonio Vaz (PRB);

Capitão Contar (PSL);

Lidio Lopes (PATRI);

Pedro Kemp (PT); e

Onevan de Matos (PSDB).

Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração

Neno Razuk (PTB);

João Henrique (PR);

Jamilson Name (PDT);

Eduardo Rocha (MDB); e

Marçal Filho (PSDB).

Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Gerson Claro (PP) - presidente;

Renato Câmara (MDB) - vice-presidente;

Evander Vendramini (PP);

Eduardo Rocha (MDB); e

Professor Rinaldo (PSDB).

Comissão de Controle da Eficácia Legislativa e Legislação Participativa

Evander Vendramini (PP);

Neno Razuk (PTB);

Jamilson Name (PDT);

Barbosinha (DEM); e

Onevan de Matos (PSDB).

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Capitão Contar (PSL);

João Henrique (PR);

Eduardo Rocha (MDB);

Cabo Almi (PT); e

Professor Rinaldo (PSDB).

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Lucas de Lima (SD) - presidente;

Felipe Orro (PSDB) - vice-presidente;

Coronel David (PSL);

Renato Câmara (MDB); e

Jamilson Name (PDT).

Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social

Coronel David (PSL) - presidente;

Cabo Almi (PT) - vice-presidente;

Capitão Contar (PSL);

Barbosinha (DEM); e

Marçal Filho (PSDB).

Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas

Neno Razuk (PTB);

Evander Vendramini (PP);

Pedro Kemp (PT);

Lidio Lopes (PATRI); e

Onevan de Matos (PSDB).

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor

Lucas de Lima (SD);

Antonio Vaz (PRB);

Cabo Almi (PT);

Marcio Fernandes (MDB); e

Felipe Orro (PSDB).

Comissão de Assistência Social e Seguridade Social

Londres Machado (PSD);

Neno Razuk (PTB);

Lidio Lopes (PATRI);

Jamilson Name (PDT); e

Marçal Filho (PSDB).

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar

Cabo Almi (PT) - presidente;

Coronel David (PSL) – vice-presidente;

Professor Rinaldo (PSDB);

Marcio Fernandes (MDB); e

Londres Machado (PSD).