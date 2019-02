Comissão de Assistência Social da ALMS define presidente e vice

Tamanho do texto

ALMS/Divulgação Os deputados Londres Machado e Lidio Lopes foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente

Os membros titulares da Comissão de Assistência Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul elegeram o presidente e o vice-presidente desse grupo de trabalho. As escolhas foram realizadas na quarta-feira (20) na Sala de Reuniões da Presidência da Casa de Leis.

Os deputados Londres Machado (PSD) e Lidio Lopes (PATRIOTA) foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Comissão para a primeira Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. Sessão Legislativa corresponde a período de dois anos (2019 e 2020 na atual legislatura).

Os demais membros da Comissão são Neno Razuk (PTB) Jamilson Name (PDT) e Marçal Filho (PSDB). Entre as atribuições desse grupo de trabalho, estão o exame e emissão de parecer sobre os assuntos relativos à Previdência e Assistência Social em geral e gestão de pessoal das categorias de trabalhadores envolvidos no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).