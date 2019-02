Capitão Contar quer respostas contundentes da Energisa sobre Tarifas

Tamanho do texto

Deurico Brandão/CapitalNews Deputado destaca vinda da ANEEL para auxiliar nas buscas por respostas

Participando da audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande, deputado Capitão Contar diz que precisa de respostas contundentes da energisa sobre tarifas. Para Ele, “Eles tem as respostas deles, mas não acredito que seja apenas o calor, o motivo de excedência no valor da cobrança, precisamos de respostas mais concretas”, afirma.

Ainda segundo deputado estadual Capitão Contar, “Solicitamos a presença da Aneel, para nos auxiliar nessa busca por respostas, ainda iremos debater esse assunto com a Energisa e com os demais parlamentares, para obtermos uma resposta concreta sobre a cobrança que está sendo realizada pelo consumo de energia no Estado”, conclui.