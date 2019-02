Câmara realiza audiência pública contra o aumento das contas de energia elétrica

Câmara/Cedida Diversas reclamações e solicitações chegaram aos parlamentares referentes as cobranças de energia

Nesta quarta-feira (20), os vereadores da Capital realizam às 14h, uma audiência pública contra o aumento das contas de energia elétrica. A mobilização contará com a presença de vereadores de municípios do interior do Estado.

Para o vereador Valdir Gomes,“Vamos mostrar nosso descontentamento contra esses abusos que estão solapando Campo Grande e todo Mato Grosso do Sul”, disse.

Segundo vereador de Jateí e Presidente da União das Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul (UCVMS) Jeovanni Vieira, “A expectativa é contar com participação de 300 vereadores do interior. Muitos presidentes de câmaras do interior já confirmaram presença, pois também querem respostas. Consumidores de várias cidades estão indignados com os valores das contas”, afirma Jeovani Vieira.

Após essa audiência, na quinta-feira 28 de janeiro, os vereadores agendaram uma reunião com o presidente da Energisa Marcelo Vinhaes Monteiro .De acordo com o presidente da Casa, vereador Professor João Rocha, “Iremos até o presidente da Energisa como representantes da população, que cobra respostas e não aceita esse aumento. Vamos buscar, primeiramente, o diálogo como forma de obter soluções o mais rápido possível”, conclui.