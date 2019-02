Câmara analisa três vetos e um projeto de lei durante sessão ordinária

Izaias Medeiros / CMCG Usará a Tribuna a representante da Ocupação Clube Samambaia, Gisele Antônio de Oliveira, que falará sobre a situação em que se encontram as mais de 470 famílias que moram no local.

Nesta terça-feira (26), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande vão analisar, três vetos do Poder Executivo e um projeto de lei durante a sessão ordinária.

Em única discussão e votação, vai a plenário o veto total ao projeto de lei n. 8.712/17, do vereador Odilon de Oliveira, que dispõe sobre a inclusão do nome do cônjuge ou maior de 18 anos que resida com o consumidor nas contas mensais de serviços essenciais, a fim de atestar sua residência.

Também, o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei n. 8.748/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a administração pública municipal divulgar em seu site institucional a localização de todos os radares de fiscalização, e os respectivos limites de velocidade. O projeto foi elaborado pelos vereadores Odilon de Oliveira, Ademir Santana e Dr. Lívio.

Por fim, os vereadores ainda apreciam o veto total ao projeto de lei n. 8.850/18, dos vereadores Odilon de Oliveira e Ademir Santana, que autoriza o Poder Executivo a criar o Cadastro Municipal de Violência Contra a Mulher

Já em primeira discussão e votação, será analisado o projeto de lei n. 9.069/18, que institui nas escolas da Rede Municipal de Ensino o Programa Escola Avisa, com intuito de comunicar aos pais ou responsáveis a ausência do aluno na escola. O projeto é de autoria dos vereadores Valdir Gomes e Delegado Wellington.

Ainda durante a sessão, usará a Tribuna a representante da Ocupação Clube Samambaia, Gisele Antônio de Oliveira, que falará sobre a situação em que se encontram as mais de 470 famílias que moram no local. O convite foi feito pela vereadora Enfermeira Cida Amaral.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

(Com informações da Assessoria da Câmara Municipal de Campo Grande)