Câmara analisa quatro Projetos de Lei e dois Vetos do Executivo nesta terça-feira

Izaias Medeiros/CMCG Nesta quinta-feira (02), vereadores votam quatro Projetos pautados para discussão durante sessão ordinária.

Nesta terça-feira (07), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam quatro Projetos de Lei e dois Vetos do Executivo durante a sessão ordinária.

Em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 9.174/19, do vereador Chiquinho Telles, que dispõe sobre a isenção na taxa de inscrição de concurso público municipal para voluntários que servirem a Justiça Eleitoral e dá outras providências.

Os vereadores avaliam, também em primeira discussão e votação, o Projeto de lei 9.168/18, que altera para “Mara Mendes” a denominação do Centro de Educação Infantil “Vó Fina”, localizado na Rua Paraisópolis, n. 445, Vila Santo Eugênio, em Campo Grande. A proposta é do vereador Otávio Trad.

Já em segunda discussão, os vereadores votam o Projeto de lei 8.720/17, que institui nas escolas municipais de Campo Grande, a presença de profissionais de psicologia para atendimento das crianças com deficiência. A proposta é dos vereadores William Maksoud e Dr. Lívio.

Também consta na pauta de terça-feira a votação do Projeto de Lei 8.827/18, do vereador Carlão, que autoriza o Poder Executivo a implantar a carteira de vacinação eletrônica em Campo Grande e dá outras providências.

Os vereadores analisam ainda dois Vetos do Executivo, em única discussão e votação. Será analisado Veto total ao Projeto de Lei 9.075/18, da vereadora Dharleng Campos, que institui o Programa Vovô e Vovó na Escola, na rede de ensino do Município de Campo Grande e dá outras providências.

Ainda, os vereadores votam o Veto parcial ao Projeto de Lei 9.039/18, que institui a Semana Municipal do Muay Thai em Campo Grande, a ser comemorada na semana do mês de março a qual coincide com o dia 17, e dá outras providências. A proposta é do vereador Papy.

Palavra Livre – Durante a sessão, o médico reumatologista Alex Carvalho Faria falará sobre o “dia 10 de maio - Dia Mundial do Lúpus”, com esclarecimentos sobre a doença, diagnósticos e tratamentos. O convite para falar do tema foi feito pelo vereador Betinho.

Serviço - A sessão ordinária de terça-feira (7) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms