Azambuja participa de reunião da Nacional do PSDB sobre a Reforma da Previdência

Divulgação Partido é favorável a aprovação da Reforma da Previdência

Nesta terça-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja participou de reunião da Executiva Nacional do PSDB, onde ficou definida a aprovação da Reforma da Previdência (PEC 06/2029). O encontro realizado pela direção nacional da legenda contou com a participação do relator da matéria na Comissão Especial, deputado Samuel Moreira, que também é tucano.

Durante o posicionamento anunciado pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o partido considerou os destaques que serão apresentados pelo relator da matéria, envolvendo o BPC (Benefício de Prestação Continuada), a aposentadoria rural, a securitização, as aposentadorias de professores e dos policiais.

Pela manhã, o governador do Estado esteve na reunião do Fórum dos Governadores, onde destacou que, “colocar as digitais na reforma”, defendendo uma posição única dos governadores no texto e enfatizando que conversaria com a bancada sul-mato-grossense no Congresso Nacional para votarem a favor da reforma. “Ficou acordado com o relator que vai ter mudança no texto que foi enviado à Câmara”, aponta.