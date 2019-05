Azambuja defende empenho de partido na aprovação de reformas estruturantes

Divulgação

Convenção do PSDB aconteceu nesta sexta (31) em Brasília

Durante a convenção nacional do PSDB realizada em Brasília, nesta sexta-feira (31) o governador Reinaldo Azambuja defendeu o empenho do partido na aprovação de reformas estruturantes, como a da Previdência, para destravar o país e retomar o ritmo de crescimento da economia.

“Temos a obrigação de enfrentar essas questões nesse momento crucial do nosso país. O PSDB tem um papel histórico como um partido de reformas. É Partido que se preocupa com as transformações que a nossa sociedade precisa. Nós precisamos ter coragem de enfrentar esses temas. Enfrentar as corporações que se apropriaram do Estado brasileiro em benefício de uma minoria. Nós precisamos melhorar a distribuição das riquezas do nosso país”, afirmou Azambuja.

Divulgação PSDB precisa propor políticas públicas declarou Reinaldo

Reinaldo Azambuja explicou que o PSDB precisa propor políticas públicas, respeitando as características de cada região. “Nosso país é plural. Nós temos que olhar o país como um todo. A diversidade e diferença entre as regiões é muito grande. Precisamos entender o Brasil, com respeito as suas regiões e principalmente trabalhando uma política pública melhor para melhorarmos a vida de todos.

Para o governador, é necessário que o PSDB defenda pautas que combata o desemprego e faça o País voltar a crescer. “Nós temos que olhar as causas que o povo brasileiro nos impôs e que são prioritárias. Combater o desemprego. O desemprego só vai cair no Brasil se tivermos investimentos, se tivermos um País governado com responsabilidade e que cuida das questões fiscais. Olhar uma reforma tributária para simplificar esse arcabouço tributário que dificulta o crescimento do nosso país”, disse.

Divulgação Deputado federal Beto Pereira compõe a nova executiva nacional do PSDB no cargo de secretário-geral

De acordo com a assessoria na convenção o ex-deputado federal e ex-ministro Bruno Araújo (PE) foi eleito o presidente nacional do partido para um mandato de dois anos.Também participaram como delegados na convenção nacional o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, a deputada federal Bia Cavassa, a deputada federal Rose Modesto, o deputado estadual Onevan de Matos, o deputado estadual Felipe Orro, o prefeito de Figueirão, Rogério Rodrigues Rosalin, o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, o secretário Geral do Diretório Estadual do PSDB, Rogelho Massud Junior, o presidente do Diretório Municipal de Ribas do Rio Pardo, José Domingues Ramos e o Membro Efetivo do Diretório Estadual, Claudio Serra Filho.