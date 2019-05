Audiências, capacitação e reunião de frente parlamentar fecham mês na ALMS

Wagner Guimarães/ALMS Eventos na Assembleia Legislativa são abertos ao público e à imprensa

Na semana entre os dias 27 e 31, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), contará com a realização de audiências públicas, reunião de frente parlamentar, além dos projetos Segunda Legal e Sextou.

Nesta segunda-feira (27), às 8h, com o Segunda Legal, que acontecerá na Câmara Municipal de Campo Grande devido à parceria entre as duas Casas Legislativas. O curso “Licitação e Contratos - Formação e Aprimoramento” será ministrado pela consultora Renata Rios, da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, da ALMS. A capacitação continuará dias 28 de maio, 10 e 11 de junho, no mesmo local.

Ainda na segunda-feira (27), está prevista a audiência pública para apresentação dos relatórios detalhados quadrimestrais e relatórios anual de gestão da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Proposto pelo deputado Antônio Vaz (PRB), presidente da Comissão Permanente de Saúde, o evento será realizado na ALMS, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, às 9h.

Já às 8h de terça-feira (28), haverá a celebração alusiva à Semana do Leite, projeto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). A solenidade acontecerá na sala de reuniões da presidência da Casa de Leis. No período vespertino, a partir das 13h30, o Plenário Deputado Júlio Maia receberá a audiência pública “A Educação Especial em Mato Grosso do Sul”, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT).

Na Quarta-feira (29), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reunirão, a partir das 8h, para apresentar pareceres relacionados a projetos que tramitam no Legislativo. No mesmo dia, o deputado Renato Câmara (MDB) realizará o encontro da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika, no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 14h.

Conforme a assessoria da Casa de Leis, a semana termina com a programação do projeto Sextou, uma realização da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Essa edição abordará o tema “Prevenção e Alívio do Sofrimento”, com a palestra da psicóloga Graziela Mongelli, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Conforme o cronograma da ALMS, as sessões ordinárias da Casa de Leis são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Acompanhe o trabalho dos parlamentares pelas mídias sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Outras informações também são divulgadas pelo WhatsApp (+55 67 3389-6393). Para fazer parte da lista de transmissão da ALMS, basta enviar nome, profissão e cidade de origem.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.