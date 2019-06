Assembleia promove evento em comemoração 40 anos da Constituição de MS

ALMS Divulgação Evento em comemoração aos 40 anos acontece terça

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) tem em destaque na agenda da semana o ato de descerramento da placa em comemoração aos 40 anos da Assembleia Constituinte, que no dia 13 de junho de 1979 promulgou a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento acontecerá na terça-feira (11), a partir das 8h45, no saguão Nelly Martins.

De acordo com a nota divulgada pela assessoria, na programação da semana, terá ainda a Segunda Legal, às 10h, no Plenário Júlio Maia. O projeto faz parte das novas iniciativas da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e dessa vez trará a palestra Procedimento Comum Ordinário, que será ministrada pela consultora Maiara Cristiane da Silva Rosa. O objetivo é capacitar o servidor da Casa de Leis no auxílio de formulações das proposições apresentadas pelos deputados estaduais.

E, ainda, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, a partir das 8h, quarta-feira (12). Já as sessões ordinárias, são realizadas às terças, quartas e quintas-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Os eventos são transmitidos pela TV Assembleia, Canal 9 da NET e YouTube da ALMS.

