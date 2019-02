Assembleia Legislativa e Câmara da capital firmam parceria institucional

ALMS/Divulgação Paulo Corrêa recebeu João Rocha na sala da Presidência da ALMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB), recebeu na manhã desta sexta-feira (22) a visita institucional do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha (PSDB), que confirmou a continuidade da parceria mútua e bom relacionamento entre as Casas de Leis.

“Estamos inaugurando um novo ciclo na Câmara e na Assembleia e pudemos visualizar como estabelecer formas de parcerias entre as Escolas do Legislativo e também a troca de experiência com as equipes da Comunicação, de forma a contribuir com cada vez mais informações para o povo, valorizar as ferramentas e otimizar o gasto do dinheiro público. Foi uma conversa positiva”, avaliou João Rocha.

O deputado Paulo Corrêa agradeceu a visita e colocou o Parlamento Estadual à disposição. “Eu já fui à Câmara, ele me recebeu super bem e agora está retribuindo a gentileza, mostrando o respeito entre as Casas. É do meu partido e essa junção de valores também ganha a cidade, ganha o Estado”, finalizou o presidente.