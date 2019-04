ALMS recebe projeto de lei do Governo do Estado prorrogando abono por 60 dias

Tamanho do texto

Chico Ribeiro/Portal do MS Encaminhamento atende pedido da comissão de deputados estaduais.

Nesta segunda-feira (29), durante uma reunião dos secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Roberto Hashioka (Administração e Desburocratização), com os deputados Barbosinha, Cabo Almi, Coronel Davi, Gerson Claro e Capitão Contar, projeto de lei foi encaminhado prorrogando abono por 60 dias.

Caso seja aprovada pelos parlamentares, a lei garantirá o benefício já no próximo pagamento, referente a abril. O mês de maio também será contemplado. Para garantir o abono, a Assembleia Legislativa deverá concentrar as análises nesta terça-feira (30), com direito a sessões extraordinárias.

Conforme os deputados, a proposta deverá receber parecer oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e precisará ser aprovada em duas votações em plenário.

A aprovação é necessária porque a lei que concedia o abono teve o prazo expirado.