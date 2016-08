Policial de Campo Grande é executado com 14 tiros no Paraguai

Porã News Policial executado

Douglas Danilo Vitoria Duarte, de 34 anos, de Campo Grande, foi morto com 14 tiros. O caso aconteceu no sábado (27), em Pedro Juan Caballero, Paraguai.



De acordo com o Porã News, ele estava participando da inauguração de uma casa noturna e foi morto no momento em que saia no hotel onde estava hospedado. Ele saiu do hotel para pegar um perfume no carro e foi surpreendido por pistoleiros. O homens realizaram 14 disparos de pistola 9mm contra a vitima, que morreu de forma instantânea no local.



Agentes da Seção de Investigação da Policia Nacional de Amambay e da Divisão de Homicídio isolaram o local até a chegada da polícia técnica que realizou os procedimentos de praxe e posteriormente comunicou o fato aos agentes da Policia Militar do 4º Batalhão de Ponta Porã. O caso continua sendo investigado.