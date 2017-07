Ex-vereador Cristovão Silveira e esposa são assassinados na Capital

Deurico/Arquivo Capital News Crime aconteceu na chácara da família, na saída para Rochedo

Suspeito de assassinar ex-vereador Cristovão Silveira (PSDB) e a esposa dele Fátima Silveira, caseiro está detido no Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), o crime ocorreu na noite desta terça-feira (18), em Campo Grande. O caseiro teria sido ajudado pelos filhos a cometer os crimes.



As polícias Civil e Militar confirmam as mortes e apontam que o crime aconteceu por volta das 20 horas na chácara, onde estavam o ex-vereador e a esposa, na MS-080, saída para Rochedo.



Segundo Informações preliminares, teria acontecido uma discussão entre Cristovão e o caseiro do local, o que ocasionou o assassinato do ex-vereador e da mulher pelo caseiro do local, com a ajuda dos filhos do funcionário.



Logo após o crime eles fugiram em uma camionete, já o caseiro foi preso pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Rouba a Banco, Assaltos e Sequestros). Não há informações sobre a motivação do crime.

Sobre a Caminhonete

A Polícia confirma que a Caminhonete L 200 do ex-vereador Cristóvão Silveira chegou a cidade de Corumbá, a 429 km de Campo Grande.



O veículo roubado, foi flagrado ao passar por um posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na chegada da cidade. A suspeita é de que o veículo tenha sido levado para a Bolívia.



Cristóvão Silveira foi vereador por cinco mandatos e deixou a câmara em 2012, quando não se candidatou a reeleição. Ele foi vereador pelo PSDB e é o autor da Lei da Cantina Saudável.

