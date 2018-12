Motociclista morre aos 20 anos após acidente de trânsito

Tamanho do texto

A. Ramos/Capital News Vítimas foram levadas à Santa Casa

O motociclista Leonardo de Oliveira Martins, 20 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (6), na Santa Casa de Campo Grande, após acidente de trânsito, ocorrido no fim da noite de ontem. A colisão envolveu outro condutor de moto que sofreu graves ferimentos e está internado.

O pai do jovem foi quem registrou a morte na Polícia Civil para investigação. Conforme o Batalhão de Trânsito, a colisão ocorreu na rua Catiguá, no bairro Canguru, na saída para São Paulo. Leonardo conduzia uma Fan de 160 cilindradas e o outro rapaz, de 24 anos, uma Titan 125 cilindradas. Ambos estavam na mesma via, em sentidos opostos e colidiram de frente.

Adriano deu entrada na Santa Casa entubado, em coma, com Traumatismo Craniano grave e fraturas múltiplas no rosto, além de esmagamento de perna esquerda e mão esquerda. Ele morreu por volta da 1h de hoje. A outra vítima sofreu fraturas expostas e estava em cirurgia ortopédica nesta manhã, segundo informou a assessoria de comunicação do hospital.