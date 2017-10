Condutor de carro atropela anta, invade pista contrária e mata motociclista

Portal 98 Fm Carro ficou destruído pelo impacto com animal e motociclista

Motociclista, de 25 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em acidente ocorrido na noite desta terça-feira (10), na BR-267, em Bataguassu. A vítima teria sido atingida pelo condutor de um Corsa que recém havia atropelado uma anta.



Conforme informações do Portal 98 FM, o veículo, com placas de Rio Brilhante, seguia sentido Bataguassu no momento em que o motorista, de 54 anos, foi surpreendido com o animal cruzando a pista. Com o impacto, ele invadiu a pista contrária, e colidiu com o motociclista.



Como passageiro do carro havia um adolescente de 15 anos, que ficou preso às ferragens. Ainda conforme o portal, os ocupantes do automóvel foram socorridos por equipe do Corpo de Bombeiros e levados para o pronto socorro da Santa Casa de Bataguassu. O motociclista morreu ainda no local do acidente.