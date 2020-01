Soja inicia o ano com preços estáveis

Divulgação

A soja começa o ano com preços firmes, principalmente no eixo Centro-Sul do país. Os principais motivos seriam a alta do dólar e a grande demanda.



Conforme levantamento da Scot Consultoria, a tonelada do insumo ficou cotada, em média, em R$1.356,76, sem o frete, no estado. Comparado a janeiro do ano passado, houve um aumento de 3,7% no preço do farelo de soja.



A expectativa do setor é de mercado mais aberto, em função do avanço da colheita no Brasil e maior oferta interna. Além disso, ocorreu a primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, que pode influenciar no mercado externo brasileiro.



A China deve aumentar as compras de soja e outros produtos agropecuários norte-americanos gradativamente, deixando de lado os produtos brasileiros.