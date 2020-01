Prorrogado cadastro das áreas de cultivo de soja em MS

Divulgação Soja

Prazo para registro das áreas onde os produtores de Mato Grosso do Sul farão o cultivo da soja na safra 2019/2020 termina dia 31 de janeiro. O registro, obrigatório, deve ser realizado exclusivamente pela internet no site da agência.

Último dia para registro era 10 de janeiro, mas foi prorrogado até o dia 31 do mesmo, devido as condições climáticas adversas que resultaram no atraso do plantio da safra. Cadastro da área de plantio de soja deve ser feito junto ao site da Iagro.

