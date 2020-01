Parceria com Índia deve garantir melhora internacional no mercado de açúcar

Divulgação/Mapa Ministra Tereza Cristina participa do Seminário sobre Oportunidades em Energia e Mineração, em Nova Déli

Uma parceria entre a Índia e o Brasil deve ampliar a produção e uso de etanol, além de estabilizar os preços do açúcar no mercado mundial, segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Criste. Que está em reunião em Nova Déli, na Índia.



O evento intitulado Seminário sobre Oportunidades em Energia e Mineração aconteceu nesta quinta-feira (23), tendo a intenção de aproximar os países. É previsto a assinatura de 12 acordos comerciais, entre eles no setor de etanol.



Nas redes sociais, a ministra postou um vídeo otimista a respeito da parceria. “O Brasil é o maior produtor de Etanol da cana-de-açúcar do mundo e a Índia a maior produtora de cana-de-açúcar. Temos aí uma complementaridade para trabalhar juntos”.



Estiveram também no encontro o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque; o embaixador do Brasil na Índia, André Aranha Correa do Lago; e o ministro de Estado da Índia, R. K Singh.