No último ano exportações de peixes cresceram em MS

Divulgação/Famasul Tilápia representa 89,4% da produção de peixes em MS

Foram divulgados números a respeito da exportação de peixes produzido no Mato Grosso Sul em 2019, mostrando um crescimento de 37,72% em comparação a 2018, o principal produto exportado foi o filé de tilápia. Os dados são do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços).

Ao todo 824,2 toneladas da proteína foram exportadas do estado, somando um total de US$ 5,3 milhões em receita. Tendo os Estados Unidos como principal destino da proteína no último ano, responsável por mais de 90% da aquisição de filés de peixes frescos, refrigerados ou congelados, seguido por Canadá, Japão, Equador, Argentina e Chile. Em relação a 2018, a receita com a comercialização para o mercado externo aumentou 24%.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) apontam que a produção de peixes no estado atingiu 13,9 mil toneladas em 2018, volume 9,2% superior se comparado ao ano anterior. “É o peixe mais produzido no estado e no Brasil, representando quase 89,4% da produção de peixes em MS”, avalia o analista técnico do Sistema Famasul, Juliano Bastos.