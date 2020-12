Na Capital programa “turbina” exportações rurais

Divulgação/Famasul ..

Senar orienta técnicos no programa Agro.BR, uma parceria entre CNA, Senar e Apex Brasil, o produtor rural Marcelo Rios “turbinou” a comercialização de sementes de pastagens para outros países.

Com menos burocracia nos trâmites aduaneiros, o empresário de Campo Grande já vislumbra novos mercados internacionais. “A gente tinha muita dificuldade em algumas questões ligadas à exportação. Com o Agro.BR tudo foi se esclarecendo, ficando muito mais fácil. A empresa já exportava há cerca de quatro anos, sempre de forma indireta, nunca exportação direta”, lembra.

As orientações técnicas do programa Agro.BR, segundo Marcelo, foram fundamentais no processo de documentação para a venda das sementes para a Bolívia, incluindo suporte para os trâmites da carga para exportação, contato com despachantes aduaneiros, transportadoras habilitadas e agentes bancários.

“Agilizou muito e mudou o processo de exportação da empresa, que passou a ser direto do embarque na indústria para o desembarque no destino. Deu uma turbinada, porque estava tudo em marcha lenta, tudo devagar. Às vezes o processo voltava devido a erros ‘disso’ ou ‘daquilo’. Dessa vez foi muito mais rápido; simplificou e a coisa andou”, resume.

De acordo com a assessoria, com as melhorias registradas na empresa e uma equipe já capacitada, com as recomendações técnicas do programa, Marcelo já pensa em expandir seu negócio para outros mercados internacionais.

“Vou aproveitar que está dando certo para abrir novas portas, buscar novos clientes e parceiros. Pois a burocracia era uma das barreiras do negócio. Recomendo a todo empresário que busque o Agro.BR., porque a gente passa muita dificuldade e, muitas vezes, não sabe que tem esse apoio do Senar/MS, que oferece os serviços sem custo nenhum”, ressalta.