Mulheres ganham papel de destaque na Showtec

Divulgação Mulheres representam pelo menos 30% do setor agro

Aconteceu um Encontro de Mulheres do Agronegócio no Showtec 2020, nesta quarta-feira (22). Na ocasião foi discutida a importância do papel da mulher no segmento, dados mostram que o agronegócio representa 25% do PIB, sendo que as mulheres são responsáveis pela gestão de pelo menos 8% do PIB, um valor que supera US$ 165 bilhões.



A gerente do Sindicato Rural de Maracaju, Claudia Nogueira , que é uma dos organizadores do evento, destacou a necessidade de dar protagonismo para as mulheres, que antes atuavam somente nos bastidores, agora também ocupam o papel de gerência.



Um levantamento feito pela Abag mostra que as mulheres são responsáveis por pelo 30% da agricultura. Enquanto na indústria são 22% e na área de tecnologia apenas 20%. Já a respeito da área de trabalho, 73% das mulheres do agronegócio atuam dentro da porteira, sendo 58% delas proprietárias ou sócias das propriedades.



O encontro começou com a palestra "Postura e Comportamento profissional: importância nos dias atuais e o posicionamento feminino", ministrado pela consultora pessoal Adriana Estivalet. Ainda foi divulgado o projeto “Sebrae, Encadeamento Produtivo: Mapeando as cadeias do Agro Regional”.



Outra palestra foi a "Inovação no agro: como calibrar o olhar no dia a dia para o novo", com Gabrielle Terra Souza, do Grupo Água Tirada e finalizando, ocorreu um debate sobre os o papel feminino na àrea, ministrado por Ana Nery Terra Souza, do Sindicato Rural de Maracaju.