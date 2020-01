MS pode sofrer com alta do milho

Deurico/Capital News Milho está em alta dês do ano passado

Os preços do milho correm risco de aumentar no mercado interno brasileiro, conforme levantamento da Scot Consultoria. Afetando diretamente o Mato Grosso do Sul, a demanda do produto está aquecida e as expectativas de estoques são menores em 2019/2020.

A região Sul do país está passando por um período de estiagem, com muito calor e falta de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Podendo acarretar a perdas de lavouras de milho na primeira safra.

A Scot Consultoria avaliou que uma saca de 60 quilos está cotada em R$51,00, sem o frete, na região de Campinas-SP.

Em janeiro, houve um aumento de 3,7%, do cereal, em relação ao mês anterior. Já comparando com janeiro do ano passado, o aumento chega a 25,9% mais caro.

A previsão é que os preços se mantenham inflacionados pelo resto do ano, podendo até subir mais no segundo semestre.