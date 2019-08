Famasul recebe diretoria nacional do Banco do Brasil

Divulgação/ Famasul Parceria efetivada entre as partes

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, recebeu na manhã nesta quarta-feira (21), na sede da Casa Rural, os vice-presidentes do Banco do Brasil Ivandré Montiel e Gustavo do Vale. Na ocasião também participaram da reunião o superintendente regional do Banco do Brasil do Mato Grosso do Sul, Sandro Jacobsen; o gerente de negócios do Agro da instituição financeira no estado, Flávio Zoochi; e o presidente da Aprosoja/MS, Juliana Schmaedecke.

Em pauta a parceria da instituição financeira com o agronegócio de Mato Grosso do Sul. “É um trabalho conjunto entre as duas partes. O Banco do Brasil tem agilizado alguns processos e apresentado respostas rápidas quando precisamos. É um parceiro fundamental do agro em MS”, afirmou Saito.

Outro assunto comentado pelo vice-presidente do banco, Ivandré Montiel, foi a antecipação do custeio da safrinha deste ano.

Comparado aos últimos anos, o custeio veio bem mais cedo em 2019. Assim é possível melhor atender o produtor rural para que ele faça boas aquisições e isso termine com uma redução no preço final.