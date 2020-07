Exportações de carne de aves disparam em MS no 1º semestre

ms.gov.br Secretário Jaime Verruck, da Semagro

As exportações sul-mato-grossenses de carne de aves aumentaram 25,34% em termos de valor, na comparação com o mesmo período de 2019, no primeiro semestre de 2020. As operações somaram US$ 126,27 milhões, enquanto que no ano passado foram de US$ 100,74 milhões.

“Foram exportadas 23 mil toneladas a mais de carne de aves no primeiro semestre de 2020. Estamos aumentando nossa produção e se posicionando no mercado internacional. Tudo isso é resultado da política de fomento à avicultura implantada pelo Governo do Estado, ao diálogo permanente com o setor e à adoção de rigorosos protocolos de biossegurança”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Hoje, Mato Grosso do Sul tem a China como principal parceiro comercial, que representa 50% do total das exportações do Estado em 2020. Para preservar esse mercado, a administração estadual tem estabelecido protocolos de biossegurança para todos os setores industriais, com participação efetiva setor publico e privado.

“Criamos o programa Proseguir e um programa de saúde e segurança na economia. Aqui no Estado, as indústrias credenciadas para exportação são monitoradas e os padrões de biossegurança tem mostrado resultados positivos. O Governo tem como meta estratégica a manutenção do credenciamento de unidades industrias para exportação, inclusive para a China, dada a sua importância na pauta de exportação e na geração de empregos. Para isso, precisamos cuidar dos protocolos e da saúde das pessoas. Todas as vidas importam”, reforça Jaime Verruck.