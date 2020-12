Especialistas falam dos benefícios e importância do “Capim Capiaçu”

arquivo Agraer/MS

Nesta segunda-feira (07) a Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) promove live ‘Bate-papo sobre BRS Capiaçu’ em parceira com a Embrapa Agropecuária Oeste, em parceria da Agraer.

O aumento da produtividade na pecuária leiteira, comparado ao valor do custo de produção, este será um dos pontos que o técnico da Agraer, Arizoly Mendes, destacará durante a live. “Começamos a usar o Capiaçu nas propriedades que a Agraer atende em Ivinhema desde 2017 quando foi lançada pela Embrapa. Além da valor de produção, que é considerado baixo, da produtividade e da alta proteína bruta, o Capiaçu tem tido alta aceitação dos produtores familiares”.

Em relação à época de estiagem, o tipo de capim é uma boa opção desde que observadas as corretas orientações. “O cuidado e a composição do solo são imprescindíveis. Durante a live apresentarei resultados e benefícios do Capiaçu”.

De acordo com a assessoria, o pesquisador da Agraer/MS, Vitor Correa de Oliveira, mostrará resultados de pesquisas com silagem feitas com este tipo de capim. “Vou apresentar como o Capiaçu vai ajudar o produtor e assim tirar dúvidas dos participantes do trabalho de que desenvolvemos”.

Serviço:

Também participarão do bate-papo, a pesquisadora da Embrapa Agropecuária Oeste, Marciana Retore e o empresário da DuCampo, Marcio José Mansani. A live será transmitida pelo link www.youtube/embrapa, a partir das 9h (horário de MS) e a iniciativa conta com a parceria da prefeitura municipal e da empresa Du Campo.