Em MS, safra da cana-de-açúcar tem início mais lento

Biosul Balanço é referente até aos primeiro 15 dias de junho

Até quinze de junho foram processadas 12,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, da safra 2020/2021 teve início dia 1º de abril na região Centro/Sul do país da qual Mato

Grosso do Sul.

Neste ciclo 18 unidades estão em operação no Estado e iniciaram a moagem dentro dos respectivos cronogramas previstos. A quantidade é 16% menor comparada ao ciclo anterior que se aproximou dos 15 milhões de toneladas naquele período. A qualidade da matéria-prima, no entanto, é 4,6% melhor que no ano passado, com 129,02 kg de ATR/TC (Açúcares Totais Recuperáveis por Tonelada de Cana). Os dados são da Biosul (Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul).

A produção de etanol foi de 700 milhões de litros, 25% menor comparado ao mesmo período da safra passada. Desses, 575 milhões de litros são de etanol hidratado (-23%) e 124 milhões de litros de anidro (-32%), segundo a Biosul.Já a produção de açúcar registrou saldo positivo. Foram 404 mil toneladas do alimento produzidas até 15 de junho, alta de 66% comparada ao mesmo período da safra passada quando produziu 243 mil toneladas do adoçante.