Em 2020 Embrapa Suínos e Aves fez 24,7 mil testes de Covid-19

Lucas Scherer Teste covid-19

A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia encerrou o ano de 2020 com a realização de 24.702 testes moleculares de Covid-19. Apenas em dezembro, foram 729 amostras processadas. Os testes são realizados no laboratório NB3, de alta biossegurança, do Complexo de Sanidade e Genética Animal do centro de pesquisa.

A equipe que atua nos testes é formada por 15 profissionais de virologia, imunologia, genética, bacteriologia, patologia e biologia, além de técnicos de laboratório. Também foi contratado um profissional pelo Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) para auxiliar nas atividades. De acordo com a assessoria, o trabalho é realizado em duas equipes: uma se concentra na extração de RNA das amostras recebidas e a outra trabalha com o RT-PCR, em tempo real, para a detecção do genoma do vírus.

Segundo a chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella, recentemente começaram a ser feitos testes de Covid-19 para o SC Transplantes (central de transplantes de órgãos da Secretaria de Saúde de Santa Catarina). A Embrapa também continua recebendo doações em dinheiro e de insumos, além de firmar convênios como, por exemplo, com a Engie Brasil – Hidrelétrica de Machadinho e de Itá e com a prefeitura de Concórdia. As doações em dinheiro são recebidas por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped). Todo o valor arrecadado é utilizado exclusivamente em ações de combate à Covid-19 conduzidas pela Embrapa.