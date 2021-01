Em 2020 a exportação de carne suína cresceu

Reprodução/Internet Carne suína

No último mês de 2020, as exportações de carne suína teve um crescimento em volume e em receita ante dezembro de 2019. Já as carnes bovina e de frango tiveram retração no faturamento e na quantidade de produto comercializada com outros países, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (05) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.

Segundo a Avicultura, o Brasil exportou no mês 350,857 mil toneladas, 3,78% menos que as 364,658 mil toneladas embarcadas ao exterior no mesmo período de 2019, mas 8,26% superior ao exportado em novembro: 324,08 mil toneladas.

De acordo com a Secex, a receita obtida com o produto foi de US$ 494,692 milhões, 16% abaixo dos US$ 588,913 milhões faturados em dezembro de 2019, mas 15,15% maior que o valor obtido em novembro de 2020. O preço médio da tonelada embarcada de carne de frango no mês passado foi de US$ 1.410, contra US$ 1.325,50 em novembro e US$ 1.615 em dezembro do ano anterior.