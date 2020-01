CAAA retoma funcionamento em reunião com a OAB/MS

Divulgação/ OAB/MS

Em reunião, foram decididas as ações para o primeiro trimestre da Comissão Permanente de Assuntos Agrários e Agronegócio (CAAA), nesta sexta-feira (17). A reunião ocorreu com a OAB/MS, sendo a primeira reunião de trabalho deste ano.



Além do cronograma, foi feita a distribuição das respectivas atribuições aos membros, segundo o Presidente Antônio Nunes da Cunha.



Um dos destaques foi a apresentação do livro “Agronegócio, Direito e Interdisciplinaridade do Setor”, que conta com um capítulo de autoria do membro da Comissão, de Thiago Chianca.