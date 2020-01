Agropecuária de MS gera empregos acima da média nacional

Marco Miatelo/Famasul Em todo o país, das 948.344 novas vagas de trabalho, 58.833 foram direcionadas à agropecuária

A agropecuária gerou 2.149 novas vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, entre os meses de janeiro de novembro de 2019, empregando mais que a média nacional, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Os números corresponde a 11% dos 19.191 postos de trabalho criados no Estado. De acordo com o levantamento, em todo o país, das 948.344 novas vagas de trabalho, 58.833 foram direcionadas à agropecuária, representando uma fatia de 6%. “Em Mato Grosso do Sul o salto de 11% no número de novos postos voltados ao agro foi proporcionalmente mais significativo do que o nacional porque as atividades das cadeias produtivas que mais empregam por aqui, como grãos e celulose, apresentaram excelente desempenho no período”, analisa o gerente técnico Famasul, José Pádua.

Também demonstra o avanço do setor em Mato Grosso do Sul o aumento de 25% no número de vagas no campo em relação a 2018, passando de 1.719 para 2.149 postos. Em todo o Brasil, o setor teve um saldo de 14% a mais em igual período. Conforme a assessoria, em 2018, enquanto o saldo estadual de empregos na agropecuária foi 46% maior em relação a 2017, no Brasil o saldo foi negativo, de 38%.