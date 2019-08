Com mais de 10 mil metros quadrados Praça Ary Coelho é um dos cartão postal da Capital

PMCG/Divulgação Praça Ary Coelho

Para comemorar os 120 anos de Campo Grande, também conhecida como Cidade Morena, o Capital News, está lançando do dia 19 de agosto até o dia 26 (aniversário da Capital) uma série de reportagens especiais, para destacar os grandes marco da história da cidade.

É necessário destacar a Praça Ary Coelho que possui 10 mil metros quadrados, localizada na área central de Capital, o local abrigou o primeiro cemitério, que se chamava arraial de Santo Antônio e só virou uma praça no ano de 1909, mas só em 1954 que recebeu seu nome de “Praça Ary Coelho” em homenagem ao Prefeito de Campo Grande Ary Coelho de Oliveira, assassinado em 1952, em Cuiabá-MT.

A praça é conhecida por ser entre as principais ruas da cidade, que são Avenida Afonso Pena e Rua 14 de julho, também tem um palco que costuma abrigar vários eventos, dentre shows, paralisações, movimentos religiosos e políticos entre outros, dispõe de um parquinho infantil, mesinhas de dama e xadrez, academia ao ar livre, além de 14 bancos e não pode faltar os ambulantes com as pipocas gourmet, sorvetes e algodão doce para a população comer no meio aos acentos da pracinha charmosa.

A praça possui um chafariz lindo, que recentemente recebeu 120 lâmpadas de led, ao redor da praça foi colocado grades para dar mais segurança e foi adotado um horário de funcionamento, após ganhar fama de ponto de venda de drogas e prostituição, não ficará mais aberta o dia todo. Ela vai ser fechada à noite e reabrir todos os dias pela manhã. Na última reforma foram investidos aproximadamente R$1 Milhão de reais, a praça possui cinco entradas nas esquinas do quadrilátero que circunda a praça.

É impossível andar em Campo Grande e não passar pela “Ary Coelho”, um lugar de descanso, cheio de árvores e ao redor das avenidas mais movimentada do município onde passam cerca de 8 mil pessoas por dia.