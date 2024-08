Valdecy Costa lidera primeira pesquisa para Prefeitura em 2024

Prefeitura de Cassilândia Prefeitura de Cassilândia

O Instituto Ranking Brasil Inteligência divulgou a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Cassilândia, realizada entre 21 e 25 de agosto de 2024, com 500 eleitores do município. A pesquisa, registrada no TSE sob o nº MS-04033/2024, revela um cenário de disputa acirrada para as eleições municipais, com o atual prefeito Valdecy Costa liderando tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada, mas em empate técnico com Rodrigo.

Na pesquisa espontânea, Valdecy Costa aparece com 18,2% das intenções de voto, seguido por Rodrigo com 15,4%. Já Fião surge com 5%, enquanto os demais candidatos juntos somam 1%. O dado mais expressivo é que 60,4% dos entrevistados ainda não sabem ou preferiram não responder.

Divulgação Pesquisa espontanea

Na pesquisa estimulada, Valdecy Costa continua na frente com 33%, mas novamente em empate técnico com Rodrigo, que tem 30%. Fião mantém 11% das intenções de voto, enquanto 26% dos eleitores ainda estão indecisos ou não responderam.

Divulgação Pesquisa estimulada

No quesito rejeição, Fião lidera com 26%, seguido por Valdecy Costa com 14% e Rodrigo com 12%. Um total de 48% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre a rejeição aos candidatos.

Divulgação Rejeição estimulada

Avaliação de Governo

A pesquisa também traz uma avaliação da gestão do atual prefeito, Valdecy Costa, com 35% dos entrevistados classificando sua administração como boa ou ótima, 34% como regular, e 25% como ruim ou péssima. O governador Eduardo Riedel (PSDB) foi avaliado positivamente por 45% dos entrevistados em Cassilândia, enquanto 42% classificaram a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssima.

Vereadores em Cassilândia

O levantamento espontâneo para a Câmara Municipal mostra Piter Simon na liderança com 7,4% das intenções de voto, seguido por Eselma com 3,6% e Max Estevão com 2,6%. A pesquisa também aponta um alto índice de indecisos, com 52,6% dos entrevistados não sabendo ou preferindo não responder.

Essa primeira pesquisa de intenção de votos oferece um panorama inicial das eleições em Cassilândia, destacando a disputa acirrada e os desafios para os candidatos em um cenário ainda indefinido para muitos eleitores.