Beto Pereira prioriza construção civil em Campo Grande

Beto destacou a necessidade de equilibrar o crescimento urbano com a preservação ambiental e valorizou a participação da sociedade organizada nesse desafio.

O candidato à Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira, reforçou seu compromisso com o setor da construção civil, considerado o segundo maior empregador de Mato Grosso do Sul e responsável por uma significativa fatia do PIB da capital. Durante uma reunião com Geraldo Barbosa de Paiva, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais (SECOVI-MS), Beto destacou a necessidade de equilibrar o crescimento urbano com a preservação ambiental e valorizou a participação da sociedade organizada nesse desafio.

“Vamos equilibrar o crescimento da cidade com a preservação do meio ambiente e valorizar a participação da sociedade neste desafio, ouvindo técnicos e especialistas”, afirmou Beto.

Entre as propostas apresentadas pelo candidato estão a revisão da legislação urbanística e ambiental para agilizar processos de aprovação de empreendimentos e a criação de um grupo técnico permanente para atender grandes projetos imobiliários. Beto também se comprometeu a garantir segurança jurídica em mudanças legislativas e a valorizar as empresas locais que geram empregos na cidade.

A candidatura de Beto Pereira é apoiada por uma ampla coligação, incluindo partidos como PSDB, MDB e PL, e conta com o apoio de figuras políticas importantes do estado, como o governador Eduardo Riedel e os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli.